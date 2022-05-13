13.05.2022
21:43
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата Николая Румянцева, председателя Совета старейшин Иенгры
Румянцев Николай Александрович — председатель Совета старейшин села Иенгра, отличник образования РС (Я).
«Будущее эвенкийского народа зависит от сохранения и развития оленеводства. Если не будет оленей, постепенно исчезнет культура и язык эвенков. Только труженик-человек спасет традиционные виды хозяйственно-культурной деятельности».
Подробнее: https://new.nlrs.ru/open/70949
Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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