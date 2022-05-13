Вдохновляющая цитата Николая Румянцева, председателя Совета старейшин Иенгры

«Будущее эвенкийского народа зависит от сохранения и развития оленеводства. Если не будет оленей, постепенно исчезнет культура и язык эвенков. Только труженик-человек спасет традиционные виды хозяйственно-культурной деятельности».

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