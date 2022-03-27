27.03.2022
01:38
56

Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Николая Лугинова

Литература – это высшая степень проявления мысли. 

Николай ЛУГИНОВ, народный писатель Республики Саха (Якутия) на Днях якутской литературы в Алданском районе.

Дни якутской литературы в Алданском районе
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх