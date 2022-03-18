18.03.2022
15:47
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Николая Барамыгина

 — Язык и культура будут развиваться и в будущем. Потенциал развития, который заложен в нашем народе, будет востребован и реализован.

БАРАМЫГИН Николай Андреевич — общественник, председатель Якутского регионального отделения Общества «Россия — Япония». Член Общественной Палаты Республики Саха (Якутия) 3 созыва.

Подробнее: https://e.nlrs.ru/open/66361 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф
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