Вдохновляющая цитата Николая Барамыгина

— Язык и культура будут развиваться и в будущем. Потенциал развития, который заложен в нашем народе, будет востребован и реализован.

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