18.05.2022
19:14
87
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата народного поэта Якутии Семена Данилова
Радоваться жизни ежедневно,
Отметая сон, усталость, лень.
Относиться к лжи
Все так же гневно,
К резкой правде рваться каждый день.
Проникая в суть, не предавая
Все, что смыслом
Сделалось твоим…
Ежедневно, не охладевая,
Жизнь любить.
Все время быть живым…(в пер. Н. Коржавина)
Семён Петрович Данилов (1917-1978) – народный поэт Якутии. член Союза писателей СССР (1949), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького.
Подробнее: Данилов С. П., Белая ночь. cтихи — Москва: Правда, 1968 (Библиотека «Огонек», N34) — https://new.nlrs.ru/open/74296
Фото: Предоставлено Раисой Колодезниковой
Источник: Раиса Ивановна Колодезникова, заведующий Отделом комплексного обслуживания ЦБИО Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)
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