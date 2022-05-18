18.05.2022
19:14
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата народного поэта Якутии Семена Данилова

Радоваться жизни  ежедневно,

Отметая  сон, усталость,  лень. 

Относиться  к  лжи 

Все так  же  гневно,

К  резкой  правде  рваться  каждый  день. 

Проникая  в суть,  не предавая 

Все, что  смыслом 

Сделалось  твоим…

Ежедневно, не  охладевая,

Жизнь любить.  

Все время быть  живым…

(в пер. Н. Коржавина)

Семён Петрович Данилов (1917-1978) – народный поэт Якутии. член Союза писателей СССР (1949), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького.

Подробнее: Данилов С. П., Белая ночь. cтихи — Москва: Правда, 1968 (Библиотека «Огонек», N34) — https://new.nlrs.ru/open/74296 

Фото: Предоставлено Раисой Колодезниковой
Источник: Раиса Ивановна Колодезникова, заведующий Отделом комплексного обслуживания ЦБИО Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)

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