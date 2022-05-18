Вдохновляющая цитата народного поэта Якутии Семена Данилова

Радоваться жизни ежедневно,

Отметая сон, усталость, лень.

Относиться к лжи

Все так же гневно,

К резкой правде рваться каждый день.

Проникая в суть, не предавая

Все, что смыслом

Сделалось твоим…

Ежедневно, не охладевая,

Жизнь любить.

Все время быть живым…

(в пер. Н. Коржавина)