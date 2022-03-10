10.03.2022
03:05
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата московского шеф-кондитера

 — Был вариант – Крым, но меня тянуло к Северу. Я хотел ощутить якутские морозы. Мне говорили здесь -50. Гулять в мороз – прикольные ощущения, мне понравилось! Это тебе не Москва: по лужам, по болотам…

Московский шеф-кондитер Виталий САНИН, сейчас работает в пекарне «Bakery Street» в Якутске, в интервью ЯСИА.

Фото: Клары ГАВРИЛЬЕВОЙ, ЯСИА.
Источник: Саина ТИТОВА, ЯСИА
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