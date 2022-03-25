Вдохновляющая цитата мирового медицинского светила

— Среди всех регионов России именно ваш способен реализовать этот проект [Медицина долголетия] наиболее быстро. Здесь есть основная база. Какая? Понимание здорового образа жизни. Он заложен в головах у людей и, что особенно приятно, у молодежи. Кроме того, у власти есть политическая воля и желание позитивных перемен. Так что, без всяких реверансов, Якутия имеет самые большие шансы стать в этом процессе пионером.

Михаил ЮГАЙ, доцент кафедры управления экономики здравоохранения Высшей школы экономики, кандидат медицинских наук на пресс-конференции по итогам межотраслевой НПК «Персонализированная и социальная профилактика. Путь к интеграции». 24 марта 2022 г. Якутск.

СПРАВКА

Михаил Торичеллиевич Югай

Доцент кафедры экономики и управления факультета социальных наук Высшей школы экономики, к.м.н.

С 2016 года по 2019 год работал генеральным директором Фонда Международного медицинского кластера.

Имеет опыт работы в сфере как практического здравоохранения, так и стратегического управления и консалтинга: с его участием были реализованы проекты в области здравоохранения в интересах государственных структур и коммерческих организаций, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Ernst&Young, Скандинавский медицинский центр, Департамент здравоохранения Москвы, Министерство экономического развития РФ.