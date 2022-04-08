08.04.2022
13:22
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Марии Барамыгиной

 — Здоровье людей стоит на первом месте. Очень хотелось бы, чтобы медицина шагнула вперед семимильными шагами. Ведь здравоохранение — это важная составляющая всего человечества. Смею полагать, что будут найдены лекарства от многих неизлечимых заболеваний, медицина станет бесплатной и с развитием цифровых технологий, можно будет с легкостью выявлять новообразования и тут же их устранять.

БАРАМЫГИНА Мария Борисовна — председатель общественной организации по социальной поддержке населения «Дари Добро» г. Алдан, начальник Акционерного общества страховой медицинской компании «Сахамедстрах» по Алданскому району.

Подробнее: https://new.nlrs.ru/open/70950 

Источник: проект «100 интервью о будущем Якутии» Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/ 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
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