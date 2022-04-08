Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата Марии Барамыгиной
— Здоровье людей стоит на первом месте. Очень хотелось бы, чтобы медицина шагнула вперед семимильными шагами. Ведь здравоохранение — это важная составляющая всего человечества. Смею полагать, что будут найдены лекарства от многих неизлечимых заболеваний, медицина станет бесплатной и с развитием цифровых технологий, можно будет с легкостью выявлять новообразования и тут же их устранять.
БАРАМЫГИНА Мария Борисовна — председатель общественной организации по социальной поддержке населения «Дари Добро» г. Алдан, начальник Акционерного общества страховой медицинской компании «Сахамедстрах» по Алданскому району.
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Источник: проект «100 интервью о будущем Якутии» Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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