Вдохновляющая цитата Марии Барамыгиной

— Здоровье людей стоит на первом месте. Очень хотелось бы, чтобы медицина шагнула вперед семимильными шагами. Ведь здравоохранение — это важная составляющая всего человечества. Смею полагать, что будут найдены лекарства от многих неизлечимых заболеваний, медицина станет бесплатной и с развитием цифровых технологий, можно будет с легкостью выявлять новообразования и тут же их устранять.