15.03.2022
18:43
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата народного мастера Мандар Уус

 — Киһи аймахтаах, дьонноох-сэргэлээх буоллаҕына, киһи буолар. Биир суолунан, биир олоҕунан олоруохтаах эбиппит. Сүүс сылынан олохпут төһө уларыйыаҕай? Күүспүтүн түмтэхпитинэ эрэ, биһиги сайдар кыахтаахпыт. Култуурабыт, тылбыт-өспүт сайдан кэлбитин курдук сайда туруоҕа. Тылбытын илдьэ хааллыбыт да, омук быһыытынан симэлийиэхпит суоҕа.

НЕУСТРОЕВ Борис Федорович – Мандар Уус — народный мастер, мастер по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства и народных музыкальных инструментов.

Подробнее: https://e.nlrs.ru/open/66364

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: http://100интервью.рф Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Саха (Якутия)
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