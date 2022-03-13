Вдохновляющая цитата изобретателя Чомчоева
Арктику можно обеспечить электроэнергией и теплом через АСМИ — атомные источники тепловой и электрической энергии микро- и мини мощностей. Их также называют модульными атомными батареями (МАБ) из-за простоты эксплуатации, малого веса и объёма, сравнительно невысокой стоимости. Это принципиально новая безопасная ядерная технология, а применённый в АСМИ преобразователь не имеет аналогов в мире.
АСМИ безопасны, просты в эксплуатации, КПД не менее 50%, размещаются в контейнерах, вес не более 20 тонн и перевозятся любым транспортом, автоматически работают 50 лет.
Концепция АСМИ по техническому облику станций пока опережает конкурентов.
Разработка осуществлена Общественным Межотраслевым творческим коллективом, основанным мной в 2012 году с привлечением ведущих российских учёных-атомщиков Физико-энергетического института им. А.И.Лейпунского, Госкорпорации «Росатом», конструкторов газотурбинной промышленности оборонно-промышленного комплекса и учёных Якутского научного центра Сибирского отделения РАН.
Анатолий ЧОМЧОЕВ, инженер, полковник в отставке, изобретатель на совещании в Ил Тумэне по вопросу создания атомных станций малой мощности (АСММ) нового поколения для обеспечения распределенных энергопотребителей РС (Я) 11 марта 2022 г.
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