13.03.2022
00:51
114

Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата изобретателя Чомчоева

Арктику можно обеспечить электроэнергией и теплом через АСМИ — атомные источники тепловой и электрической энергии микро- и мини мощностей. Их также называют модульными атомными батареями (МАБ) из-за простоты эксплуатации, малого веса и объёма, сравнительно невысокой стоимости. Это принципиально новая безопасная ядерная технология, а применённый в АСМИ преобразователь не имеет аналогов в мире.

АСМИ безопасны, просты в эксплуатации, КПД не менее 50%, размещаются в контейнерах, вес не более 20 тонн и перевозятся любым транспортом, автоматически работают 50 лет.

Концепция АСМИ по техническому облику станций пока опережает конкурентов.

Разработка осуществлена Общественным Межотраслевым творческим коллективом, основанным мной в 2012 году с привлечением ведущих российских учёных-атомщиков Физико-энергетического института им. А.И.Лейпунского, Госкорпорации «Росатом», конструкторов газотурбинной промышленности оборонно-промышленного комплекса и учёных Якутского научного центра Сибирского отделения РАН.

Анатолий ЧОМЧОЕВ, инженер, полковник в отставке, изобретатель на совещании в Ил Тумэне по вопросу создания атомных станций малой мощности (АСММ) нового поколения для обеспечения распределенных энергопотребителей РС (Я) 11 марта 2022 г.

Изобретатель Чомчоев предложил для Арктики безопасные ядерные технологии, опережающие конкурентов
Фото: пресс-службы Ил Тумэна
Источник: сайт Ил Тумэна
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх