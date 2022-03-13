Вдохновляющая цитата изобретателя Чомчоева

Арктику можно обеспечить электроэнергией и теплом через АСМИ — атомные источники тепловой и электрической энергии микро- и мини мощностей. Их также называют модульными атомными батареями (МАБ) из-за простоты эксплуатации, малого веса и объёма, сравнительно невысокой стоимости. Это принципиально новая безопасная ядерная технология, а применённый в АСМИ преобразователь не имеет аналогов в мире.

АСМИ безопасны, просты в эксплуатации, КПД не менее 50%, размещаются в контейнерах, вес не более 20 тонн и перевозятся любым транспортом, автоматически работают 50 лет.

Концепция АСМИ по техническому облику станций пока опережает конкурентов.

Разработка осуществлена Общественным Межотраслевым творческим коллективом, основанным мной в 2012 году с привлечением ведущих российских учёных-атомщиков Физико-энергетического института им. А.И.Лейпунского, Госкорпорации «Росатом», конструкторов газотурбинной промышленности оборонно-промышленного комплекса и учёных Якутского научного центра Сибирского отделения РАН.