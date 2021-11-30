30.11.2021
04:14
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата из бортового журнала а/к «Якутия»
Предчувствие первых морозов и северных ветров. Обними меня потеплее, Якутск!
Бортовой журнал авиакомпании «Якутия» за октябрь – ноябрь 2021 г.
Фото: Николая БОРИСОВА, ЯСИА.
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