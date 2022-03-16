16.03.2022
16:08
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата инноватора Ивана Троева

 — Печатать и менять устаревшие органы на новые в ближайшем будущем станет доступной рутиной, это позволит в разы повышать продолжительность жизни. Рубежи 120-150 лет средней продолжительности жизни станет нормой.

ТРОЕВ Иван Петрович — научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины Медицинского института, директор Арктического инновационного центра Департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, научный руководитель Якутской биотехнологической компании — разработчика биоискусственной вспомогательной печени.

Подробнее: https://e.nlrs.ru/open/68570

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: http://100интервью.рф от Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)
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