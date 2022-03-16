Вдохновляющая цитата инноватора Ивана Троева

— Печатать и менять устаревшие органы на новые в ближайшем будущем станет доступной рутиной, это позволит в разы повышать продолжительность жизни. Рубежи 120-150 лет средней продолжительности жизни станет нормой.

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