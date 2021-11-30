Вдохновляющая цитата художницы Анны Осиповой

Юной девочкой мне хотелось вырваться на запад: Пикассо, Матисс… Я и вырвалась, у меня был французский роман длиной в два года. Во время этой долгой разлуки с родиной меня в Париже начал одолевать зов крови, я ничего не могла с собой поделать, рыдала, слушала якутские песни. Дальше – больше. Я начала объезжать пути наших прапредков и сейчас продолжаю идти их дорогами: на очереди Кавказ, потом Причерноморье – путь скифов с востока на запад. Все мои путешествия по Монголии, Тыве. Хакасии, Алтаю, Казахстану вдохновляют меня, я восхищаясь, как величайшая скифская культура оказала влияние на формирование таких разных народов. Все мы братья и сестры на этой планете.