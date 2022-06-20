20.06.2022
13:46
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата художественного руководителя Александринского театра
Мы привозим вам один из значительных и очень важных для нас спектаклей «Женитьба». Этот спектакль мы очень ценим и любим. С ним мы объездили очень много городов по стране от Владивостока до Калининграда, также были за рубежом – в Милане, Париже, Хельсинки, Варшаве. Для нас каждые гастроли – это некий профессиональный вызов, как экзамен. Я знаю, что в Якутии любят театр и очень ценят. Надеюсь, что для якутского зрителя спектакль будет интересным событием.
Валерий ФОКИН, художественный руководитель Александринского театра, народный артист России в видеоприветствии якутянам.
Фото: с сайта журнала «Театр»
Источник: Саха театр
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