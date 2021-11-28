28.11.2021
01:30
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата государственного деятеля Республики Алтай

Когда приезжаю в Якутию, мне всегда хочется учиться у вас к отношению к родному языку, культурно-историческому богатству, природе. В процессе мировой глобализации в Якутии идет укрепление и развитие духовной самоидентификации народа.

Иван БЕЛЕКОВ, советник главы Республики Алтай, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, депутат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай I VI созывов, председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай IV, V и VI созывов на презентации перевода героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке 27 ноября 2021 г.

Презентован перевод героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке
Фото: с сайта Ил Тумэна.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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