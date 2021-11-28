Вдохновляющая цитата гостей из Мексики

Нам очень понравились мясная и рыбная тарелки, и, конечно же, мясо конины, мы очень удивлены и находимся под впечатлением своеобразных, очень вкусных блюд вашей местной кухни. У нас такое чувство, как будто посетили всю вашу республику, попробовав только сет-меню.