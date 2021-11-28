28.11.2021
02:39
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата гостей из Мексики

Нам очень понравились мясная и рыбная тарелки, и, конечно же, мясо конины, мы очень удивлены и находимся под впечатлением своеобразных, очень вкусных блюд вашей местной кухни. У нас такое чувство, как будто посетили всю вашу республику, попробовав только сет-меню.

Гости из Мексики Сарате Эрик ИУРИДИАН и Оксана МОРГУНОВА, снимающие серию передач о Якутии, на открытии фестиваля «Вкус Якутии»

«Оллочи тыгэ», «Байа анйивун», пельмени из карася, мороженое «Кындыкан» — чем еще удивит «Вкус Якутии»?

Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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