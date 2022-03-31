Вдохновляющая цитата главы Горного улуса

По сравнению с 2020 годом увеличилось число занимающихся спортом людей с 44,4% до 54,3%, или на 1 291 человека.

В улусе развиваются и набирают популярность такие виды спорта, такие как кикбоксинг, панкратион, фитнес-аэробика, появляются новые общественные организации, федерации и общественные клубы. Уроженцы Горного улуса успешно участвуют на официальных Международных спортивных соревнованиях по смешанным единоборствам. В улусе очень популярны и национальные виды спорта – мас-рестлинг, якутская национальная стрельба из традиционного лука, гиревой спорт, борьба хапсагай, национальные настольные игры и якутские прыжки.

Цель вовлечь в регулярные занятия спортом более половины населения в отдельно взятом улусе – 55 % будет достигнута.