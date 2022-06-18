18.06.2022
01:50
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Героя труда Африканыча

 —  Я глубоко тронут, что президент страны Владимир Владимирович ПУТИН оценил мой скромный труд и благодарен за его поддержку нашего небольшого по меркам страны хозяйства. Наш коллектив будет и дальше вносить свой вклад в развитие страны и укрепление продовольственной безопасности государства.

Герой труда России, дояр СХПК «Крестях» Владимир Африканович МИХАЙЛОВ, узнав о поддержке Путиным его предложения по строительству в Крестяхе нового животноводческого комплекса и Дома культуры.

ПМЭФ: Путин поддержал предложение Героя труда Африканыча
Фото: Пресс-службы Минсельхоза Якутии
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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