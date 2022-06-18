Вдохновляющая цитата Героя труда Африканыча

— Я глубоко тронут, что президент страны Владимир Владимирович ПУТИН оценил мой скромный труд и благодарен за его поддержку нашего небольшого по меркам страны хозяйства. Наш коллектив будет и дальше вносить свой вклад в развитие страны и укрепление продовольственной безопасности государства.