Вдохновляющая цитата геолога Киры Оленовой

— Нравится все новое, не увиденное, не изученное. Новые места, объекты и люди.

Во все времена быть геологом означало не просто работу, а образ жизни и образ мыслей, в целом состояние души.

Большая мечта требует полной отдачи и усиленной работы. Поэтому учитесь, работайте и не забывайте саморазвиваться!