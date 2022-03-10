10.03.2022
03:33
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата геолога Киры Оленовой

 — Нравится все новое, не увиденное, не изученное. Новые места, объекты и люди.

Во все времена быть геологом  означало не просто работу, а образ жизни и образ мыслей, в целом состояние души.

Большая мечта требует полной отдачи и усиленной работы. Поэтому учитесь, работайте и не забывайте саморазвиваться!

Кира ОЛЕНОВА из Горного улуса, инженер-геолог в АО «Красноярское аэрогеодезическое предприятие» в Красноярском крае, г. Норильск в рамках онлайн-флешмоба «Не женская работа» или «Russian woman» от Молодежного парламента при Государственной Думе.

Источник: Сайт Ил Тумэна
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