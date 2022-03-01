Вдохновляющая цитата депутата Голомаревой

— Сам факт того, что Конституционный суд — высший судебный орган РФ признает и защищает права простого охотника – это и есть восстановление справедливости и торжество правосудия. А решение проблемы конкретного человека, в данном случае охотника – это решение проблемы всей его семьи, общины, рода и, в конечном счете, целого этноса. Это показывает, что наша правовая система стала более чувствительна к правам коренных народов и это радует.