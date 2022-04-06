06.04.2022
16:34
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Егора Борисова

Кэлэр сүүс сылларга сүрүннээн энергетика, аһылык уларыйыаҕа, ороскуоттаах оҥорон таһаарыы (производство) кыччаан иһиэҕэ. Төһө кыалларынан, экология, аһылык ыраас буолуохтаах. Хоромньута суох энергетика кэмэ кэлиэҕэ.

Бүгүҥҥү ыччаппыт сөпкө дьаһанан үлэлээтэҕинэ, Саха сирин сайдар кэскилэ киэҥ. Сүүс сылынан биһиги, сахалар, улахан территорияны бас билэн олорон тылбытын-өспүтүн, дьүһүммүтүн-бодобутун сүтэрбэтэх ураты омукпут диэн этэр кыахтаныахпыт. Сайдан олорор таһыммыт букатын атын буолуоҕа…

Борисов Егор Афанасьевич — советский и российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации, доктор экономических наук.

Подробнее: https://new.nlrs.ru/open/70969 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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