Вдохновляющая цитата Дмитрия Миронова

— На нашей территории проживает большое количество малочисленных народов, хотелось бы надеяться, что они и дальше будут жить и развиваться, сохраняя свой традиционный уклад жизни. Ведь именно коренной народ несет определенную ответственность за судьбу и статус республики, этнос, территории и проживающих на ней народов.