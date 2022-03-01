01.03.2022
00:31
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Дмитрия Миронова

— На нашей территории проживает большое количество малочисленных народов, хотелось бы надеяться, что они и дальше будут жить и развиваться, сохраняя свой традиционный уклад жизни. Ведь именно коренной народ несет определенную ответственность за судьбу и статус республики, этнос, территории и проживающих на ней народов.

Доктор юридических наук, профессор, первый председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия), заслуженный юрист Российской Федерации Дмитрий МИРОНОВ.

Фото: с сайта Ил Тумэна.
Источник: Из интервью проекту "100 интервью о будущем Якутии"
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