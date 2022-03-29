Вдохновляющая цитата дирижера Фабио Мастранджело

— Март 2012 года — это был настоящий вызов! Я думаю, никто не ожидал, что мы сможем сформировать такой сильный коллектив, который в первый же год своего рождения сыграл концерты в Москве и в Санкт-Петербурге в Концертном зале Мариинского театра. Это огромная ответственность для коллектива. Как говорят в Италии — «Хороший день узнаешь в самого утра», то есть кто хорошо начинает, тот хорошо продолжает. Прошло 10 лет, и мы наконец-то ждем, то что я называл самой большой необходимостью — иметь собственный концертный зал. Это важнейший элемент в развитии, потому что всё, что мы могли делать без собственного зала, мы уже сделали, то есть приобрели свой специфический звук, играли, разбирали, интерпретировали столько репертуара, что это даже для столицы прилично! Уровень оркестра растет и растет! Выше и выше! Когда построят зал, и мы будем иметь свое место, это будет праздник нашей мечты! Акустика будет, красота, тепло для души! Мы будет не в гостях, а у себя дома! Это ощутимая разница. Я поздравляю оркестр с 10-летним юбилеем! Это только этап, значительный этап, но тем не менее, мы знаем, что наши успехи заканчиваются, когда сыграна последняя нота каждого концерта. А дальше надо всегда стараться, надо делать чтобы нам было интересно, если нам интересно — и публике интересно, потому что мы вкладываем в свою работу наши чувства, наши эмоции, мастерство. Я не могу скрывать радость, что мы уже 10 лет вместе и продолжаем сотрудничество! Желаю оркестру долгой жизни!

Фабио МАСТРАНДЖЕЛО, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica на третьем концерте Филармонии Якутии, посвященном 10-летию Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica 25 марта 2022 г.