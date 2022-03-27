27.03.2022
15:16
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата директора Приморской государственной картинной галереи

 — У вас прекрасные графики, живописцы и скульпторы. И мы хотим все это многообразие показать нашему приморскому зрителю. Выставка также войдет в программу Восточного экономического форума.

Директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО на открытии временной выставки «Фландрия и Голландия — три века искусства» из собрания Приморской государственной картинной галереи (г. Владивосток) в Якутске.

Фото: Андрея ПЕТРОВА, ЯСИА
Источник: ЯСИА.
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