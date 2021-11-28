Вдохновляющая цитата директора ИЯКН

Задача в переводе заключалась в том, чтобы средствами якутского языка передать национальный колорит и традиционные эпические формулы родственной лингвокультуры, стараясь избежать использования знакомых по олонхо речевых оборотов.

Эта задача позволила выработать решения, которые можно применять при переводе любых фольклорно-поэтических произведений родственных тюркских народов. Данная работа приводит к тому, что якутский язык, примеряя на себя новые смыслы и значения, раскрывает свой потенциал, открывает свои новые грани.