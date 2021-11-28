Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата директора ИЯКН
Задача в переводе заключалась в том, чтобы средствами якутского языка передать национальный колорит и традиционные эпические формулы родственной лингвокультуры, стараясь избежать использования знакомых по олонхо речевых оборотов.
Эта задача позволила выработать решения, которые можно применять при переводе любых фольклорно-поэтических произведений родственных тюркских народов. Данная работа приводит к тому, что якутский язык, примеряя на себя новые смыслы и значения, раскрывает свой потенциал, открывает свои новые грани.
Гаврил ТОРТОЕВ, директор института языка и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова на презентации перевода героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке 27 ноября 2021 г.
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