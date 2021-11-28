28.11.2021
01:48
145

Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата директора ИЯКН

Задача в переводе заключалась в том, чтобы средствами якутского языка передать национальный колорит и традиционные эпические формулы родственной лингвокультуры, стараясь избежать использования знакомых по олонхо речевых оборотов.

Эта задача позволила выработать решения, которые можно применять при переводе любых фольклорно-поэтических произведений родственных тюркских народов. Данная работа приводит к тому, что якутский язык, примеряя на себя новые смыслы и значения, раскрывает свой потенциал, открывает свои новые грани.

Гаврил ТОРТОЕВ, директор института языка и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова на презентации перевода героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке 27 ноября 2021 г.

Презентован перевод героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке
Фото: с сайта Ил Тумэна.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх