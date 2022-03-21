Вдохновляющая цитата директора ГТОиБ Сергея Юнганса

«Свободных мест нет!». Якутский балет собрал аншлаг в Тюмени

Театр оперы и балета Якутии с триумфом открыл «Большие гастроли» в Тюмени. Мировая премьера балета «Дягилев. Сезоны» встречена бурными аплодисментами и искренними эмоциями тюменского зрителя.

— Все спектакли в Тюмени проходят с аншлагом, свободных мест нет. Один из секретов — мы делаем яркие, зрелищные, сочные проекты. Красочный и интересный продукт ориентирован в том числе и на новое поколение зрителей. Мы формируем ту аудиторию, которая придет к нам завтра.