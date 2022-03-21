21.03.2022
18:59
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата директора ГТОиБ Сергея Юнганса

«Свободных мест нет!». Якутский балет собрал аншлаг в Тюмени

Театр оперы и балета Якутии с триумфом открыл «Большие гастроли» в Тюмени. Мировая премьера балета «Дягилев. Сезоны» встречена бурными аплодисментами и искренними эмоциями тюменского зрителя.

 — Все спектакли в Тюмени проходят с аншлагом, свободных мест нет. Один из секретов — мы делаем яркие, зрелищные, сочные проекты. Красочный и интересный продукт ориентирован в том числе и на новое поколение зрителей. Мы формируем ту аудиторию, которая придет к нам завтра.

Директор и художественный руководитель Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Республики Саха (Якутия) Сергей ЮНГАНС.

Фото: https://tumentoday.ru, Афиша и сайт ГТОиБ РС (Я).
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
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