Вдохновляющая цитата депутата Алены Атласовой

— В Конституцию Республики Саха (Якутия) впервые введен институт отцовства, что способствует сохранению традиционных семейных ценностей. Внесены дополнения, устанавливающие, что под защитой государства, наряду с семьей и материнством, находится отцовство, а также указывающие, что государством создается система гарантий охраны здоровья не только матери и ребенка, но и отца.

Мать и отец несут ответственность за благополучие и крепость семьи, заботятся о благосостоянии и развитии своих детей. Так и в удостоверении семьи, которая является многодетной, сегодня по предложению нашего комитета, прописаны оба родителя. Политика государства должна способствовать укреплению традиционных семейных ценностей. Это поднимает статус многодетной семьи, и это то, что принято в Конституции РФ и РС(Я).

Алена АТЛАСОВА, народный депутат Республики Саха (Якутия) на открытии соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э» в Якутске.