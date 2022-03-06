06.03.2022
00:48
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата чемпиона «Ханалас Хапса5айа»

 — Мне даже не снилось, что я хотя бы выйду в финал, но помост мне улыбнулся. Тем более в борьбе за первое место я выиграл у своего тренера. Теперь вошел в состав сборной республики, представлю Якутию на чемпионате России. Занимаюсь мас-рестлингом с 9 класса, то есть пять лет. Это мое второе выступление на чемпионате республики, в прошлый раз провел только три круга в категории до 65 кг. А сегодня — золотая медаль.

Михаил-Ньургун АНТОНОВ, победитель «Ханалас Хапса5айа» в весовой категории до 70 кг.

Фото: Дьулустана СЕРГЕЕВА, ЯСИА.
Источник: ЯСИА.
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