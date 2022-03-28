28.03.2022
19:43
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Августа Егорова

 — Инникитин киинэ, кинигэ, телевидение, араадьыйа — бары силбэһэн, биир мультимедия эйгэтэ баар буолуоҕа. Кинигэ араас тыастаах-уустаах, видеолаах, бэл сыттаах-сымардаах буолуон сөп. Кинигэни ааҕар, көрөр-истэр олус умсугутуулаах, иһитиннэриини киһи өйүгэр-санаатыгар иҥэрэр түргэн буолуоҕа.

ЕГОРОВ Август Васильевич — директор Национальной издательской компании «Айар» им. С.А. Новгородова.

Подробнее:https://e.nlrs.ru/open/68578 

Источник: проект «100 интервью о будущем Якутии» Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/ 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
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