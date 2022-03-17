Вдохновляющая цитата артиста Дмитрия Юрченко

Всегда идти вперед вместе! Это дар. Познавать этот мир, делать то что делал один, но теперь вместе. Все сразу становится другим. Намного интереснее и насыщеннее. Вот и теперь мы заново познаем ВК. Вместе. Громко матерясь, потому что тут все ох как неудобно. Но главное вместе)