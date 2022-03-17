17.03.2022
11:43
198
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата артиста Дмитрия Юрченко
Всегда идти вперед вместе! Это дар. Познавать этот мир, делать то что делал один, но теперь вместе. Все сразу становится другим. Намного интереснее и насыщеннее. Вот и теперь мы заново познаем ВК. Вместе. Громко матерясь, потому что тут все ох как неудобно. Но главное вместе)
Дмитрий ЮРЧЕНКО, актер театра и кино, артист ГАРДТ им. А.С. Пушкина, Якутск, ВКонтакте
Фото: из соцсети
Источник: Социальная сеть ВКонтакте
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.03.2022
82
17.03.2022
163
17.03.2022
315
17.03.2022
352
17.03.2022
166
17.03.2022
149
17.03.2022
145
17.03.2022
177
17.03.2022
216
17.03.2022
454
17.03.2022
211
17.03.2022
186
17.03.2022
635
17.03.2022
1221
17.03.2022
750
17.03.2022
598
17.03.2022
325
17.03.2022
664
17.03.2022
2244
16.03.2022
719
16.03.2022
425
16.03.2022
490
16.03.2022
448
16.03.2022
1104
16.03.2022
445
16.03.2022
751
16.03.2022
16468
16.03.2022
516
16.03.2022
490
16.03.2022
1938
16.03.2022
652
16.03.2022
1065
16.03.2022
1591
16.03.2022
638
16.03.2022
324
16.03.2022
367
16.03.2022
336
16.03.2022
506
16.03.2022
771
16.03.2022
342
16.03.2022
701
16.03.2022
979
16.03.2022
314
16.03.2022
761
16.03.2022
3533
16.03.2022
449
ТОП НОВОСТИ
16.03.2022
16676
15.03.2022
12911
16.03.2022
11542
11.03.2022
10507
16.03.2022
10451
11.03.2022
9917
15.03.2022
8277
12.03.2022
8147
14.03.2022
6429