17.03.2022
11:43
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата артиста Дмитрия Юрченко

Всегда идти вперед вместе! Это дар. Познавать этот мир, делать то что делал один, но теперь вместе. Все сразу становится другим. Намного интереснее и насыщеннее. Вот и теперь мы заново познаем ВК. Вместе. Громко матерясь, потому что тут все ох как неудобно. Но главное вместе)

Дмитрий ЮРЧЕНКО, актер театра и кино, артист ГАРДТ им. А.С. Пушкина, Якутск, ВКонтакте

Фото: из соцсети
Источник: Социальная сеть ВКонтакте
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