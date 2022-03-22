22.03.2022
21:20
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата арктического блогера Богдана Булычева

 — Эвенкийская шапка греет очень круто и хорошо подошла к моей экипировке.📲

Богдан БУЛЫЧЕВ, Арктический блогер, путешественник, исследователь, рекордсмен, Амбассадор Арктики в советах о том, как согреться в Арктике.

Источник: t.me/thebogdee
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