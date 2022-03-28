28.03.2022
15:58
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Архиепископа Романа

За последние 100 лет Якутия приобрела поступательное развитие по всем направлениям. В лице большинства жителей Якутии мы видим людей с горячим сердцем, с большой любовью и трепетом относящихся к своей республике. И, если эти главные основы будут заложены и в дальнейшее развитие, через 100 лет я даже не могу предсказать, в какой хорошей республике мы будем жить. Чем крепче духовно мы будем сами, тем гарантированнее мы пройдем все испытания, которые век сей и современность наложат на нас.

Архиепископ Роман — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Якутский и Ленский.

Подробнее: https://e.nlrs.ru/open/68558 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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