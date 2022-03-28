Вдохновляющая цитата Архиепископа Романа

За последние 100 лет Якутия приобрела поступательное развитие по всем направлениям. В лице большинства жителей Якутии мы видим людей с горячим сердцем, с большой любовью и трепетом относящихся к своей республике. И, если эти главные основы будут заложены и в дальнейшее развитие, через 100 лет я даже не могу предсказать, в какой хорошей республике мы будем жить. Чем крепче духовно мы будем сами, тем гарантированнее мы пройдем все испытания, которые век сей и современность наложат на нас.