13.05.2022
17:38
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата Андрея И
Я как человек, который много ездит могу сказать, что, если сравнивать с другими национальными пространствами, Якутия сумела сохранить свою культуру и культурную значимость. Со временем, уверен, меньше людей говорить на якутском не будет, я надеюсь, что будут говорить гораздо больше. Поэтому можно говорить о некоем культурном коде Якутии. Полностью рационально объяснить, как Якутия сумела сохранить свою замечательную культуру – невозможно.
Хорошев Андрей Федорович-Андрей И — тележурналист, режиссер, сценарист-оператор, член Академии Российского телевидения.
Подробнее: https://new.nlrs.ru/open/73714
Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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