Вдохновляющая цитата Андрея И

Я как человек, который много ездит могу сказать, что, если сравнивать с другими национальными пространствами, Якутия сумела сохранить свою культуру и культурную значимость. Со временем, уверен, меньше людей говорить на якутском не будет, я надеюсь, что будут говорить гораздо больше. Поэтому можно говорить о некоем культурном коде Якутии. Полностью рационально объяснить, как Якутия сумела сохранить свою замечательную культуру – невозможно.