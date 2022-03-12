Вдохновляющая цитата Андрея Борисова

На ум мне приходит выражение: «Извечна сила духа». А для того, чтобы дух был силён, должно быть сказано слово – Слово правды. Правда становится опорой и даёт силу духу. Сейчас в соцсетях очень много негатива, и его не просто много – на нас идёт настоящий вал негативной информации. И он не вчера появился. С момента появления соцсетей общественное сознание приучали реагировать на отрицание, на чёрную сторону жизни. На все лады склоняя великих, да и просто крупных деятелей прошлого и настоящего, сознательно разрушали их авторитет. И организм, привыкнув к этой «стряпне», перестал принимать другую пищу. Фейки ведь появляются не на пустом месте. Это работа. Огромная – и по объёму, и по разрушительной силе – работа. И чтобы противостоять ей, свою работу надо переводить на другие рельсы. На созидание, а не на разрушение.