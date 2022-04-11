11.04.2022
12:25
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Анатолия Кырджагасова

 — Сейчас, когда во многих западных странах стали запрещать русскую культуру, вопросы сохранения нашей культуры, истории и передачи этих знаний молодому поколению, а также пример заботы об этой памяти и бесценных знаниях стали актуальны как никогда.

 Анатолий КЫРДЖАГАСОВ, генеральный директор АО «Водоканал», заместитель председателя Якутской городской Думы во время субботника в музее «Якутская ссылка».

Работники «Водоканала» провели традиционный субботник в музее «Якутская ссылка»
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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