11.04.2022
12:25
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата Анатолия Кырджагасова
— Сейчас, когда во многих западных странах стали запрещать русскую культуру, вопросы сохранения нашей культуры, истории и передачи этих знаний молодому поколению, а также пример заботы об этой памяти и бесценных знаниях стали актуальны как никогда.
Анатолий КЫРДЖАГАСОВ, генеральный директор АО «Водоканал», заместитель председателя Якутской городской Думы во время субботника в музее «Якутская ссылка».
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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