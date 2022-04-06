06.04.2022
23:34
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Алевтины Эверстовой

— Всем миром мы прошли основные испытания коронавирусом, который был везде вокруг нас. Победим и во всем остальном. Мы — необычайно сильный духом народ.

Главный врач поликлиники № 1, депутат Якутской городской Думы II, III и IV созывов Алевтина ЭВЕРСТОВА в интервью газете «Эхо столицы».

Источник: «Эхо столицы».
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