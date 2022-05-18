18.05.2022
21:43
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Алексея Томтосова

Томтосов Алексей Александрович — государственный и общественный деятель, учёный.

«Я хотел бы, чтобы население Якутии концентрировалось не только в пределах Якутска. Нужно создавать местное производство, рабочие места, инфраструктуру и благоустройство в районах Якутии. Надо готовиться к субурбанизации, для этого должна быть программа».

Подробнее: https://new.nlrs.ru/open/74318 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/

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