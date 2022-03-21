21.03.2022
20:50
473

Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата академика Афанасия Мигалкина

 — Ис кыахпытын, сүөһүбүтүн-аспытын уонна төрүт култуурабытын тирэх оҥоһуннахпытына, саха тыла хаалыахтаах.

Эйэ – таптал бэлиэтэ, эйэ диэн күүс. Ону өйдөөтөхпүтүнэ, тахсар кыахтаах дьоммутун өйөөтөхпүтүнэ, ахсаан өттүнэн аҕыйахпытын билиннэхпитинэ, сүүс сылынан балтараа мөлүйүөҥҥэ тиийдэхпитинэ, атахпытыгар туруо этибит. Бачча улахан сиргэ сахалар курдук үрдүк култуураны аҕалбыт норуот аны суох диэн сүүс сылынан өйдөбүл кэлиэ.

МИГАЛКИН Афанасий Васильевич — директор Музея письменности Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, академик Академии духовности Республики Саха (Якутия).

Подробнее: https://e.nlrs.ru/open/68508 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх