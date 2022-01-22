22.01.2022
11:51
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Айсена Николаева

Культуру надо развивать и выдвигать на передовые рубежи. Без ее развития, модификации — мы не можем говорить о сохранении нашей идентичности в быстро меняющемся мире.

Айсен НИКОЛАВ, глава Республики Саха (Якутия). Дискуссионная площадка по развитию республики. 6 августа 2018

Фото: С сайта Национальной библиотеки РС (Я).
Источник: Сайт Национальной библиотеки РС (Я) https://nlrs.ru/exhibitions/Y-G/
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