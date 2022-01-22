Вдохновляющая цитата Айсена Николаева

Культуру надо развивать и выдвигать на передовые рубежи. Без ее развития, модификации — мы не можем говорить о сохранении нашей идентичности в быстро меняющемся мире.

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