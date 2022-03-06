Вдохновляющая цитата Айсена Николаева

Испокон веков Земля Олонхо славится истинными самородками: кузнецами, ювелирами, косторезами, резчиками по дереву, мастерицами-рукодельницами, певцами, тойуксутами, олонхосутами. Наша задача – передать это умение, мастерство будущим поколениям. От матери к дочери, от отца к сыну, от учителя к ученику должны быть переданы знания, опыт, мастерство, уникальные навыки народного искусства – устного, музыкального, песенного, кузнечного и прикладного искусства. Потому что культурное наследие – это богатство, историческое достояние, особый код наших народов, путь к раскрытию потенциала человека, к творческому созидательному труду – источнику благополучия и счастья в жизни.