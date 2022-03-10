10.03.2022
03:15
143
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата Афанасия Алексеева
— Главное не только прибыль, но и ответственность перед людьми. Друзья, в это сложное для нашей страны время каждый из нас должен принять для себя не простое решение, каким путём пойти. Оно будет сложным и тяжелым для вашего бизнеса, но я прошу Вас сделать все возможное. Не поднимайте цены на ранее приобретённые товары, старайтесь максимально сдерживать грядущий рост цен. Мы с Вами пережили не один кризис и на этот раз мы с честью справимся.
Афанасий АЛЕКСЕЕВ, предприниматель и общественный деятель в обращении к якутским предпринимателям в своем телеграм-канале
Фото: ЯСИА.
Источник: Телеграм-канал Афанасия АЛЕКСЕЕВА.
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