20.11.2021
16:23
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата 17-летнего отличника культуры Якутии

 — Даже не верится, что в свои 17 лет я мог получить такое звание, я очень рад этому, но пока еще полностью не осознал это, но за то понимаю какая ответственность лежит на моих плечах, так же хочу сказать огромное спасибо @khonren за то что помогает каждый день стать лучше, а пока я не стою на месте и работаю дальше и иду еще выше.

Иван ОДИНЦОВ, студент II курса Якутской балетной школы (колледжа) имени Аксении и Натальи Посельских, узнав о присвоении ему почетного звания «Отличник культуры РС (Я)».

17-летний студент стал отличником культуры Якутии! 👏
Фото: СахаБалет.
Источник: Социальная сеть.
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