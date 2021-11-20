Вдохновляющая цитата 17-летнего отличника культуры Якутии

— Даже не верится, что в свои 17 лет я мог получить такое звание, я очень рад этому, но пока еще полностью не осознал это, но за то понимаю какая ответственность лежит на моих плечах, так же хочу сказать огромное спасибо @khonren за то что помогает каждый день стать лучше, а пока я не стою на месте и работаю дальше и иду еще выше.

Иван ОДИНЦОВ, студент II курса Якутской балетной школы (колледжа) имени Аксении и Натальи Посельских, узнав о присвоении ему почетного звания «Отличник культуры РС (Я)».