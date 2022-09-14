Вчера Тойота протаранила 4 автомашины — пострадали трое

Три человека с различными травмами госпитализированы после массового ДТП, которое в Якутске по улице Свердлова устроил вечером во вторник пьяный водитель. Как сообщили в пресс-службе ведомства ЯСИА, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть около девяти вечера.



52-летний водитель «Тойоты Витц» на скорости совершил наезд на впереди стоящую «Тойоту Филдер». Затем началась цепная реакция. «Филдер» наехал на «Тойоту Короллу», которая врезалась на припаркованные «Тойоту Таун Айс» и «Тойоту Витц». После «Филдер» совершил касательное столкновение с автомашиной «Тойота Королла», далее на полосе встречного движения — с «Ниссан Марч».



Устроивший массовое ДТП водитель был в состоянии сильного опьянения и еле держался на ногах. Мужчина сообщил, что выпивал пиво, а затем с другом поехал в пригородное село Хатассы. С различными травмами в результате столкновений госпитализированы двое мужчин и женщина. В отношении виновника ДТП составлен административный материал. По факту ДТП проводится расследование.