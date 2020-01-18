Есть ли вредные выбросы в воздухе вблизи полигона по Вилюйскому тракту?

По информации Роспотребнадзора, результаты замеров качества воздуха вблизи полигона ТКО на 9 км Вилюйского тракта 18 января показали, что превышения по показателям вредных выбросов нет. Об этом в комментарии «Якутия 24» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Наталья Борисова.

Концентрация оксида азота, фенола, взвешенных веществ не установлены. Концентрация аммиака, метана, формальдегида, сероводорода, углерода не превышает предельно допустимых значений. Непосредственно на территории самого полигона установлено превышение концентрации сажи (углерода) в 1,4 раза, сообщается на сайте Управления.

Ситуация находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). Замеры будут проводиться ежедневно два раза в сутки до устранения задымленности.