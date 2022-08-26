26.08.2022
20:02
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Якутск
Вбита первая свая для нового постамента Ленину в Якутске
Сегодня на площади Ленина в Якутске торжественно «забили» сваю для обновленного постамента вождю пролетариата. Перед этим провели обряд алгыс, сообщает тгк @yakutia_kp. Видео: Иван Руфов
Источник: тгк @yakutia_kp.
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