Вбита первая свая для нового постамента Ленину в Якутске

Сегодня на площади Ленина в Якутске торжественно «забили» сваю для обновленного постамента вождю пролетариата. Перед этим провели обряд алгыс, сообщает тгк @yakutia_kp. Видео: Иван Руфов

Источник: тгк @yakutia_kp.

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