Важные навыки для «эмоционального здоровья» ребенка

В процессе воспитания каждого ребенка родителям важно знать, как научить его выражать свои эмоции. Если ребенок, стабильно умеет идентифицировать свои эмоции и правильно выражать их, то он «эмоционально здоров». Что такое «эмоциональное здоровье»? Простыми словами, эмоциональное здоровье – это состояние умиротворения, при которой человек чувствует внутреннее спокойствие и может сдерживать свои переживания. Однако, как и каждый из нас, в детстве нам было трудно себя контролировать, и мы не могли объяснить почему.

В раннем возрасте дети бурно реагируют на окружающий их мир и ни на что не реагируют: громко кричат, злятся, когда обижены, плачут, когда голодны и т.д. Однако по мере их взросления, они начинают лучше понимать себя и свои действия. Поэтому родителям не следует запрещать выражать определенные эмоции: гнев, печаль, обиду, страх. Если дети поймут, что им это запрещают, то они растут «эмоционально зажатыми» и неуверенными в себе. Из-за своих внутренних переживаний ребенок будет стараться подавлять такие эмоции, у него возникнет депрессия, панические атаки, фобии и т.д.

Как же с этим бороться? Самостоятельное развитие возможностей ребенка, здесь недостаточно: ему нужны «инструменты» для контроля своих эмоций, соответствующее его модели поведения. Для этого родителям стоит уделять своему чаду достаточно времени и внимания.

На этом пути помогут следующие навыки, которых нужно придерживаться каждому родителю:

1. Обращать внимание на поведение и поступки ребенка. Спрашивать все ли в порядке?

2. Разговаривать с ребенком на разные темы, стараться понять его действия.

3. Научить ребенка выражать свои чувства на играх, на бумаге, в «творчестве» и т.д.

4. Научить его самоконтролю – постарайтесь правильно объяснить ребенку что «хорошо», а что «плохо». При этом не надо на него давить.

5. Поддерживать задумки ребенка и помогать ему в этом.

Важно помнить: дети учатся спокойно реагировать на те изменения, которые с ними происходит постепенно. Эмоциональное здоровье также, как и физическое нуждается в постоянной практике и требует терпения.

Конечно, вам покажется что эти шаги сложные, но если вы будете их практиковать, то со временем вам это будет даваться легко и просто.