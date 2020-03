Сардана Авксентьева: в Якутске возможен полный карантин

View this post on Instagram

К сожалению, сегодня в городе наблюдается большое количество пожилых, совершающих покупки в аптеках и магазинах, едущих в общественном транспорте. В этой связи вынуждена вновь обратиться к вам. Люди старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Пожалуйста, проследите, чтобы ваши пожилые родственники оставались дома, обеспечьте их всем необходимым. К примеру, мои мама и свекровь самоизолировались, мы возим им продукты и все необходимое. Это наша с вами ответственность. Также прошу позаботиться о пожилых одиноко проживающих соседях. Социальная служба города сегодня заботится о 411 одиноких стариках, подключились волонтеры молодежных организаций, но, возможно, кому-то еще нужна помощь. Также прошу проследить за детьми, они должны находиться дома. Работодатели — примите решения, позволяющие большинству сотрудников перейти на удаленную работу. Если мы не проявим коллективную сознательность и позволим вирусу распространяться, нам придется установить в городе полный карантин.