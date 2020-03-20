Важное сообщение гендиректора ЯТЭК Андрея Коробова

Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов, у которого был подтвержден коронавирус, обратился к сотрудникам компании и якутянам с видеосообщением.

Источник: SAKHALIFE.RU.

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