20.03.2020
17:35
1914

Коронавирус

Важное сообщение гендиректора ЯТЭК Андрея Коробова

Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов, у которого был подтвержден коронавирус, обратился к сотрудникам компании и якутянам с видеосообщением.

Источник: SAKHALIFE.RU.
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