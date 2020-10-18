18.10.2020
11:31
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Коронавирус

Важное решение выработано

Глава Якутии Айсен Николаев 17 октября в ходе объезда медицинских учреждений г. Якутска побывал в лаборатории Республиканской клинической больницы №3, где обсудил вопросы деятельности лабораторий республики.

Одним из главных недостатков, который сегодня есть в борьбе с коронавирусом, является медленная диагностика Covid-19. К сожалению, из-за маршрутизации и большого количества анализов, на получение их результатов в г. Якутске и по некоторым районам уходит до 7, 8, а то и 9 дней. 

«Сегодня мы с руководством Республиканской клинической больницы №3, министром здравоохранения и профильным зампредом обсудили этот вопрос. Решение выработано. Оно будет реализовано буквально в ближайшие дни. Я думаю, что уже на следующей неделе позитивные показатели по скорости получения результатов анализов уже будут», — заявил Айсен Николаев. 

Напомним, что 15 октября в ходе рабочего совещания с главными врачами столичных больниц глава Якутии дал поручение пересмотреть маршрутизацию и уменьшить сроки диагностики на Covid-19.

Фото: sakha.gov.ru
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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