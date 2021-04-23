Важное о субсидиях на ЖКУ

В связи с окончанием срока предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в беззаявительном порядке согласно постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 420 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» объявляет об окончании автоматического (беззаявительного) продления субсидии на оплату ЖКУ.

Для предоставления субсидии на оплату ЖКУ на период с мая по октябрь 2021 года возобновляется прием заявлений со всеми необходимыми документами с 16 апреля по 15 мая 2021 года следующими способами:

— Подать документы через портал государственных и муниципальных услуг https://www.e-yakutia.ru.

— Подать документы через офисы «Мои документы».

— Подать документы Почтой России.

Дополнительно необходимо предоставить справки о доходах и квитанции об оплате за ЖКУ с 1 ноября 2019 года, телефон для уточнения информации 32-57-28.

Перечень документов, предоставляемых гражданином:

Доверенность, оформленная в простой письменной форме (если обращается представитель заявителя).

Документы, подтверждающие основания проживания-договор найма, копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, подтверждающего право собственности гражданина (если право не зарегистрировано в ЕГРП).

Документы, подтверждающие доходы за последние 6 месяцев (зарплата, алименты, негосударственная пенсия, стипендия, доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, сведения о процентах по банковским вкладам.

Документы о платежах за ЖКУ.

Для первичных заявителей: квитанции об оплате — за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц

Для заявителей, обращающихся за субсидией на следующий период – квитанции по оплате за ЖКУ за 6 месяцев либо выписку с лицевого счета за 6 месячный период, на которые была предоставлена последняя субсидия по всем предоставляемым жилищно-коммунальным услугам.

Копия лицевого счета граждан для перечисления денежных средств.

Самостоятельно, без участия гражданина, Агентство субсидий запрашивает информацию из Пенсионного фонда, Росреестра, органов социальной защиты, органов занятости населения, муниципальных образований, МВД, ФСС, ЗАГС, ФКР и других организаций, предоставляющих сведения по межведомственному взаимодействию.

Подробная информация о порядке предоставления государственной услуги и необходимых документах представлена на официальном сайте Агентства субсидий http://www.subsidii-jku.ru/.

Для более подробного ответа по вопросу предоставления субсидии на оплату ЖКУ Вы можете позвонить по многоканальному телефону ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» 8 800 222 50 70, добавочный номер «0», 32-57-28.