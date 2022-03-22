Важное кадровое назначение в АЛРОСА

Должность главного инженера алмазодобывающей компании занял Марат Айгистов. В АЛРОСА он работает 23 года.

За это время Марат Рафаилович прошел все ступени профессионального роста: с 2013-го был управляющим СТ «Алмазтехмонтаж», с 2017-го — главным инженером УКС, еще через 2 года стал заместителем главного инженера АЛРОСА по производству, а с прошлого года исполнял обязанности главного инженера. В 2018 году получил звание заслуженного строителя Якутии, сообщает тгк @almaznyikrai